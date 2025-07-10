Інтерфакс-Україна
Події
12:31 10.07.2025

Жінка з Одеси разом із донькою-підлітком підпалювали військовий транспорт та об'єкти Укрзалізниці

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В Одесі поліція та СБУ викрили матір з донькою, які працювали на ворога: жінка з дитиною під керуванням російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди здійснили підпали об’єкта Укрзалізниці та евакуаційного військового транспортного засобу.

"13-річна жителька Одеси була завербована через один із месенджерів. Куратор обіцяв непогані гонорари за підпали релейних шаф регіональної філії "Одеська залізниця" та автомобілів військових зі Збройних Сил України й Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в четвер.

За інформацією поліції, дівчина повинна була погоджувати об’єкти із замовником, а після їх знищення надсилати йому відеозвіти. Правоохоронці встановили, що на початку липня неповнолітня облила легкозаймистою рідиною і підпалила релейну шафу. На щастя, вогонь швидко згас, і пристрій не вийшов з ладу.

"За кілька днів, отримавши нове завдання підпалити автомобіль Volkswagen військовослужбовиці, що використовувався на фронті для перевезення поранених, вона запропонувала співпрацю 58-річній матері. Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин", - зазначається в повідомленні.

Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб - авто згоріло вщент.

З місць скоєних злочинів та квартири, де проживають мати з дитиною, слідчі вилучили низку речових доказів.

Дії фігуранток кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Жінка затримана у процесуальному порядку та повідомлена про підозру за останньою статтею. Дівчина передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області.

Теги: #одеса #агенти_рф

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