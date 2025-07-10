Інтерфакс-Україна
Події
12:15 10.07.2025

Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби - ДБР

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Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби - ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби колишньому секретарю Київради, повідомляє ДБР.

"Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого встановлено факти службової недбалості та сприяння ухиленню від військової служби у Київській міській раді", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.

У відомстві зазначають, що на підставі цих матеріалів прокурор повідомив про підозру колишньому заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради.

"Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. грн", - наголошують в ДБР.

Крім того, за інформацією відомства, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенням військовослужбовцями.

"Таким чином, він фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував", -йдеться в повідомленні.

Факт правопорушення, як зазначають в ДБР, підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України.

В повідомленні ДБР не вказано ім'я підозрюваного, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Володимира Бондаренка.

 

Теги: #київрада #дбр

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