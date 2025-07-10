Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

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Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 201 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб