Інтерфакс-Україна
Події
08:45 10.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення
Фото: 152 ОЄБр

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 201 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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