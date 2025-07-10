Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців

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Втрати окупантів впродовж доби склали 920 одиниць живої сили та 136 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено 11 танків, 3 бойових броньованих машини, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику у шість знищених крилатих ракет і 324 БпЛА оперативно-тактичного рівня.