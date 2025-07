Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

Вся оборонна підтримка України з боку Європи склала близько EUR52 або EUR54 млрд, тоді як з боку США – трохи більше EUR60 млрд, що менше 0,1% їхнього ВВП, повідомив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс.

"Коли щойно завершився саміт НАТО, і всі європейські держави-члени, а також держави-члени НАТО зобов'язалися збільшити видатки на оборону до 5% ВВП…, я не розумію такої військової логіки з нашого боку", – сказав він на панельній дискусії "No Security – No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу.

"Коли ми розуміємо, що Україна захищає нас, як передова лінія, як перша лінія нашої оборони, ми все ще не інвестуємо в їхню оборону так, як інвестуємо в нашу власну оборону. Логіка підказує, що ми повинні зробити щось набагато більше, щоб підтримати оборону України", – наголосив Кубілюс.

Він нагадав, що Євросоюз створив привабливе регулювання для так званих кредитів на безпеку обсягом EUR150 млрд, і тепер європейські уряди можуть взяти ці кредити і провести спільні закупівлі з Україною, від України і для України.

"Я хотів би почути завтра, коли прем'єр-міністри і міністри будуть говорити про нашу підтримку відновлення України (на конференції URC2025), що вони дуже чітко зобов'язуються взяти ці кредити", – зазначив єврокомісар.

В дискусії про вигоди ЄС від вступу України Кубілюс порадив подивитися, чого Україна досягла в обороні, а також у нових технологіях, військовій промисловості.

"І я розумію, що на європейському континенті є лише дві армії… І коли німецькі розвідувальні служби прогнозують, що Росія може бути готова перевірити нас, перевірити наше обладнання за три-п'ять років, з її армією, яка пройшла бойове випробування і, на мій погляд, є сильнішою, ніж на самому початку війни, я можу сказати, що для нас було б великою помилкою не інтегрувати Україну якомога швидше в нашу спільноту. Тому що так ми зможемо мати на своєму боці ще одну випробувану в боях армію, здатну використовувати також мільйони дронів, і з дуже розвиненою оборонною промисловістю", – вважає єврокомісар, який представляє Литву.