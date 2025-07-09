Інтерфакс-Україна
Події
23:03 09.07.2025

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

2 хв читати

Відновлення України є важким завданням, але досвід відновлення Європи після Другої світової війни показує, що це можливо за рахунок об’єднання зусиль та впровадження плану, аналогічного Плану Маршалла, вважає спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

"Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршалла… Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною – відновити те, що було. Це буде нелегко… Я думаю, що ми готові до цього", – сказав він на панельній дискусії "No Security – No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу.

Келлог зазначив, що Конференція з відновлення України в Римі URC2025 важлива саме в цьому сенсі.

Як повідомлялося, за попереднього президента США Джо Байдена у вересні 2023 року СШП призначили спеціального представника з економічного відновлення України. Цю посаду рік займала Пенні Пріцкер, а потім деякий час заступник державного секретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма.

Наприкінці грудня 2024 року він повідомив, що Державний департамент США створив робочу групу з економічного відновлення України в масштабах всієї країни, визначив 20 пріоритетних проєктів, які він веде, і має намір розширювати свою діяльність на нові напрями. Але інформація про подальшу роботу цієї групи наразі відсутня.

За президента Дональда Трампа наприкінці весни цього року, був створений Американсько-український інвестиційний фонд, який пріоритетно націлений на розробку критичних матеріалів, нафти і газу та пов’язаної ними інфраструктури. Внеском США до нього можуть бути поставки озброєння Україні, тоді Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин.

Теги: #план #маршалла #відбудова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 09.07.2025
За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

04:52 18.06.2025
Зеленський і Банга обговорили проєкти відбудови України

Зеленський і Банга обговорили проєкти відбудови України

18:38 17.06.2025
Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

19:39 05.06.2025
Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

02:22 05.06.2025
Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом

Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом

09:11 29.05.2025
"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

20:24 28.05.2025
Податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

Податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

20:39 23.05.2025
У Кам’янському після капітального ремонту відкрили другий корпус Ліцею №20, зведеного ще в 1936 році – Білоусов

У Кам’янському після капітального ремонту відкрили другий корпус Ліцею №20, зведеного ще в 1936 році – Білоусов

20:29 13.05.2025
Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

21:27 06.05.2025
Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

ВАЖЛИВЕ

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Зеленський обговорив із Келлогом постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ОСТАННЄ

Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

Внаслідок ДТП на Тернопільщині загинули 4 людини – ДСНС

"Укрзалізниця" вчасно сплатила купон за єврооблігаціями-2026

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

Чехія підготовить 8 українських пілотів F-16 у 2025 році

10 липня українська та болгарська делегації можуть обговорити можливість закупки двох реакторів для добудови ХАЕС-3,4 – Галущенко

Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ

Галущенко вважає за доцільне залучати приватні інвестиції в будівництво АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА