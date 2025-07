Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

Відновлення України є важким завданням, але досвід відновлення Європи після Другої світової війни показує, що це можливо за рахунок об’єднання зусиль та впровадження плану, аналогічного Плану Маршалла, вважає спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог.

"Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршалла… Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною – відновити те, що було. Це буде нелегко… Я думаю, що ми готові до цього", – сказав він на панельній дискусії "No Security – No Recovery", організованій Фондом Пінчука та YES на полях URC2025 в Римі в середу.

Келлог зазначив, що Конференція з відновлення України в Римі URC2025 важлива саме в цьому сенсі.

Як повідомлялося, за попереднього президента США Джо Байдена у вересні 2023 року СШП призначили спеціального представника з економічного відновлення України. Цю посаду рік займала Пенні Пріцкер, а потім деякий час заступник державного секретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма.

Наприкінці грудня 2024 року він повідомив, що Державний департамент США створив робочу групу з економічного відновлення України в масштабах всієї країни, визначив 20 пріоритетних проєктів, які він веде, і має намір розширювати свою діяльність на нові напрями. Але інформація про подальшу роботу цієї групи наразі відсутня.

За президента Дональда Трампа наприкінці весни цього року, був створений Американсько-український інвестиційний фонд, який пріоритетно націлений на розробку критичних матеріалів, нафти і газу та пов’язаної ними інфраструктури. Внеском США до нього можуть бути поставки озброєння Україні, тоді Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин.