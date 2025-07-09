Інтерфакс-Україна
Події
21:48 09.07.2025

Галущенко вважає за доцільне залучати приватні інвестиції в будівництво АЕС

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Галущенко вважає за доцільне залучати приватні інвестиції в будівництво АЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає за доцільне залучення приватних інвестицій в будівництво енергоблоків АЕС, задля чого Україна повинна прийняти відповідний закон.

"Насправді у світі багато приватних атомних станцій. Ви бачите багато компаній, які мають приватні акції. Те ж саме ми повинні зробити і в Україні", - сказав він під час панельної дискусії щодо ролі України в чистій промисловій трансформації Європи в рамках URC-2025 в Римі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За словами міністра, для цього необхідно прийняти відповідний закон.

"Нам необхідно прийняти закон. Вибачте, це нелегко з політичної точки зору, але ми це зробимо", - зазначив він.

За словами Галущенка, Україні не потрібно протиставляти між собою різні види генерації з точки зору пріоритетності розвитку тих чи інших технологій і всі види повинні розвиватися в єдиному комплексі.

"Я не хочу висловлюватися таким чином, що або ядерна енергетика, або відновлювані джерела енергії, чи або ядерна або газова генерація", – наголосив міністр.

За його словами, ядерні проєкти достатньо складні і потребують багато часу на реалізацію, тому паралельно повинні розвиватися інші генерувальні потужності.

"Наприклад, якщо вам потрібен час для будівництва одного ядерного енергоблоку, то одночасно ви можете будувати більше відновлюваних джерел енергії. Але повірте мені, нам потрібна генерація базового навантаження. Ми не зможемо вижити без неї", - пояснив Галущенко свою позицію.

Він зазначив, що електроенергія базового навантаження потрібна насамперед для промислових споживачів.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" планує добудувати на Хмельницькій АЕС енергоблоки №3 і №4 з реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в майбутньому проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.

Теги: #відновлення #енергетика #конференція

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