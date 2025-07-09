Зеленський обговорив із Келлогом постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Римі зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, обговорив з ним постачання американської зброї Україні та посилення санкційного тиску на Росію.

Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи президента США. "Потрібне безумовне, всеохопне припинення вогню та зустріч на рівні лідерів, щоб переговори про досягнення миру були справжніми та дієвими", - йдеться у повідомленні на сайті голови Української держави у середу ввечері.

Зазначається, що сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України на тлі масованих російських обстрілів українських міст.

Зеленський відзначив важливість "сигналів із Вашингтона" щодо відновлення постачання військової допомоги Україні. Під час зустрічі також ішлося про зміцнення Сил оборони України, перспективи закупівель американської зброї, українсько-американського оборонного виробництва, зокрема спільних проєктів із виготовлення дронів та локалізацію виробництва в Україні.

Як повідомляється, Зеленський і Келлог приділили особливу увагу продовженню санкційного тиску на РФ. Зокрема, ішлося про законопроєкт Грема-Блюменталя та посилення санкцій проти енергетичного, банківського секторів і тіньового російського флоту, вторинні санкції щодо покупців російської нафти.