Інтерфакс-Україна
Події
20:41 09.07.2025

Перебої з електроенергією спостерігаються в Сумах, Сумському та Охтирському районах

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Перебої з електроенергією спостерігаються в Сумах, Сумському та Охтирському районах

Перебої з електроенергією спостерігаються в Сумах, Сумському та Охтирському районах, це пов'язано з російською атакою на енергетику Сумської області, повідомляє "Сумиобленерго".

"У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в м. Суми, Сумському та Охтирськосу районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога", - йдеться у повідомленні обленерго у телеграмі у середу.

В компанії звернулись до споживачів: "Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи".

Також в обленерго запевнили, що роблять все можливе для поновлення енергопостачання.

 

Теги: #перебої #енергетика #сумська_область

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