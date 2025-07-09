Зеленський і Папа Римський в ході зустрічі обговорювали повернення українських дітей і можливість посередництва Ватикану у переговорах

Фото: https://www.vaticannews.va/

Папа Лев XIV та президент України Володимир Зеленський в ході зустрічі у Ватикані обговорювали війну в Україні, повернення примусово депортованих українських дітей та постійну підтримку Святого Престолу діалогу та миру, повідомляє Vatican News.

"У вівторок у другій половині дня Папа Лев XIV прийняв Президента України Володимира Зеленського на приватній аудієнції в папській резиденції Кастель Гандольфо. Зустріч була присвячена триваючій війні в Україні та нагальній потребі досягнення миру через діалог. Згідно із заявою, поширеною прес-службою Святого Престолу, розмова була зосереджена на зусиллях, спрямованих на припинення військових дій та пошук справедливого і тривалого вирішення війни в Україні. Папа висловив скорботу за жертвами війни і запевнив український народ у своїй молитві та постійній близькості", - вказується у повідомленні.

Лев XIV також заохотив зусилля, спрямовані на звільнення ув'язнених та повернення дітей, які були розлучені зі своїми сім'ями. Він підтвердив готовність Ватикану прийняти представників як України, так і Росії у Ватикані для можливих переговорів.

"Звичайно, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми дуже розраховуємо на те, що Ватикан і Його Святість допоможуть надати місце для зустрічі лідерів високого рівня, щоб покласти край цій війні", - заявив Зеленський у зверненні до журналістів після зустрічі.

Він також подякував Папі та Ватикану за підтримку, особливо у питанні українських дітей, вивезених до Росії під час війни.

"Це дуже важливе питання. Ми про це говорили", - сказав він, наголосивши на необхідності повернення дітей до їхніх родичів в Україні.