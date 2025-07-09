Інтерфакс-Україна
Події
15:24 09.07.2025

Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

Підозру оголошено колишньому керівнику Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України (нині Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів), який наніс державі збитків на понад 340 млн грн, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що у серпні-листопаді 2023 року тодішній т.в.о. директора ДРЗ МОУ уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 19 договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму 2,045 млрд гривень. При цьому, до суми державних договорів було включено ПДВ в розмірі 340,867 млн гривень всупереч Постанові КМУ від 02.03.2022 № 178 та ст. 195 Податкового кодексу України. Своїми діями експосадовець Міноборони спричинив тяжкі наслідки на зазначену суму", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Збитки підтвердилися аудитом Державної аудиторської служби України та висновком судово-економічної експертизи.

Ексчиновнику повідомлено про підозру за за ч. 4 ст. 425 КК України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів для відшкодування до державного бюджету України субʼєктами господарювання збитків на суму 329,22 млн гривень.

Вживаються відповідні заходи щодо стягнення ще 11,647 млн гривень.

Теги: #ексчиновник #міноборони #збитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 09.07.2025
На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

11:24 09.07.2025
Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

15:55 07.07.2025
Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

14:16 07.07.2025
Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

12:46 07.07.2025
Україна зацікавлена в спільних проєктах з оборонними компаніями США – заступник міністра оборони

Україна зацікавлена в спільних проєктах з оборонними компаніями США – заступник міністра оборони

13:22 04.07.2025
Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

13:45 02.07.2025
Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

17:36 30.06.2025
Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

16:54 28.06.2025
Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

14:01 27.06.2025
Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотник "Protector"

Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотник "Protector"

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ОСТАННЄ

Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

Європа продемонструвала дивовижну єдність, відстоюючи спільні цінності та принципи – Сибіга

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині, спричинену обстрілами

Секретаріат мовного омбудсмена продовжує роботу без уповноваженого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА