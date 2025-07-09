Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

Підозру оголошено колишньому керівнику Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони України (нині Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів), який наніс державі збитків на понад 340 млн грн, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що у серпні-листопаді 2023 року тодішній т.в.о. директора ДРЗ МОУ уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 19 договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму 2,045 млрд гривень. При цьому, до суми державних договорів було включено ПДВ в розмірі 340,867 млн гривень всупереч Постанові КМУ від 02.03.2022 № 178 та ст. 195 Податкового кодексу України. Своїми діями експосадовець Міноборони спричинив тяжкі наслідки на зазначену суму", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Збитки підтвердилися аудитом Державної аудиторської служби України та висновком судово-економічної експертизи.

Ексчиновнику повідомлено про підозру за за ч. 4 ст. 425 КК України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів для відшкодування до державного бюджету України субʼєктами господарювання збитків на суму 329,22 млн гривень.

Вживаються відповідні заходи щодо стягнення ще 11,647 млн гривень.