Інтерфакс-Україна
Події
14:45 09.07.2025

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині, спричинену обстрілами

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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині, спричинену обстрілами
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 кв. м у Броварському районі Київської області, спричинену російським обстрілом, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Постраждалих в результаті пожежі немає.

Теги: #київська_область #пожежа #дснс

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