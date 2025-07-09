Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині, спричинену обстрілами

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 кв. м у Броварському районі Київської області, спричинену російським обстрілом, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Постраждалих в результаті пожежі немає.