МЗС: Зниклу в італійському Каровіньо 18-річну українку знайшли мертвою, ймовірна причина смерті — самогубство

За повідомленням Генерального консульства України в Неаполі 8 липня знайдено мертвою громадянку України 2007 р.н., яка зникла 4 липня в місті Каровіньо, повідомили журналістам у Міністерстві закордонних справ України.

За попередніми даними, ймовірною причиною смерті дівчини є самогубство. Наразі триває процес ідентифікації особи.

Установою направлено запит до Комуни та Управління Поліції Каровіньо для отримання більш детальної інформації. Консульською посадовою особу встановлено контакт з матір’ю загиблої. Справа перебуває на контролі ГКУ в Неаполі.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що тіло 18-річної Марії Бугайової знайшли після чотирьох днів пошуків менш ніж за півгодини ходьби від туристичного села Каровіньйо, де вона проходила стажування. Дівчина повісилася на дереві. Початкова судово-медична експертиза не виявила жодних ознак насильства. За інформацією медіа, напередодні їй повідомили, що стажування, яке закінчується, не буде перетворено на робочий контракт.