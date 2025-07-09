У Харківській області 1 людина загинула, ще 4 постраждали внаслідок ворожих обстрілів минулої доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів некерованими авіаційними ракетами, КАБами та БпЛА різних типів по Харкову і 8 населених пунктам області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у с. Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік; у с. Григорівка Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено приватний будинок та багатоквартирний будинок, у Чугуївському - пошкоджено електромережі та будівлі державного підприємства, в Ізюмському - знищено комбайн, вогнем знищено близько 50 га пшениці на корені та 50 га пожнивних залишків, а у Берестинському - пошкоджено будинок.