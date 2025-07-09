Близько 50 БпЛА та 5 ракет знаходилися в повітрі Волинської області

У ніч на середу фактично всі ворожі цілі фіксувалися в повітряному просторі Волині, де знаходилося близько 50 безпілотників та 5 ракет, повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється", - написав він в телеграмі.

За словами Рудницького, наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу.

Також він додав, що станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих.

Як повідомлялося, російські війська масовано атакували в ніч на середу Луцьк дронами та ракетами, виникла пожежа на території одного з підприємств, повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.