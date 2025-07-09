Інтерфакс-Україна
Події
07:38 09.07.2025

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 121 одиницю спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 121 одиницю спецтехніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 5 танків, 2 бронемашини, 68 артсистем, 227 БПЛА, а також 121 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1029660 (+1050) осіб, танків – 11000 (+5) од, бойових броньованих машин – 22969 (+2) од, артилерійських систем - 30102 (+68) од, РСЗВ – 1434 (+0) од, засоби ППО – 1193 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227), крилаті ракети – 3439 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 54575 (+119), спеціальна техніка – 3929 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 08.07.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

08:17 08.07.2025
Сили оборони знешкодили 34 з 58 ударних безпілотників

Сили оборони знешкодили 34 з 58 ударних безпілотників

08:03 08.07.2025
Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 86 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 86 од. автотехніки

17:17 07.07.2025
Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

10:05 07.07.2025
В Одесі та Сумській області 3 загиблих під російськими ударами, в Харкові 27 поранених

В Одесі та Сумській області 3 загиблих під російськими ударами, в Харкові 27 поранених

08:18 07.07.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення

07:12 07.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

17:08 06.07.2025
Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

11:09 01.07.2025
Начальник Генштабу ЗСУ призначив комплексний аудит всіх складових у сфері протидії російським БПЛА

Начальник Генштабу ЗСУ призначив комплексний аудит всіх складових у сфері протидії російським БПЛА

07:02 01.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

Сибіга підтвердив заплановану заміну послів України в США і низці інших країн

Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з відновлення в Римі на чолі зі Свириденко

ОСТАННЄ

Близько 50 БпЛА та 5 ракет знаходилися в повітрі Волинської області

У Херсоні двоє постраждалих через атаку дронів

На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

9 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мерц може здійснити перший візит до Китаю

Ворог атакував Луцьк дронами та ракетами, виникли пожежі - мер

Заступник глави ОП: для України важлива співпраця з країнами Африки та їхня підтримка

Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю, запевняють у Держдепі

Трамп розглядає можливість відправки в Україну додаткової системи Patriot

На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували - Калашник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА