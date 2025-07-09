Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 121 одиницю спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 5 танків, 2 бронемашини, 68 артсистем, 227 БПЛА, а також 121 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1029660 (+1050) осіб, танків – 11000 (+5) од, бойових броньованих машин – 22969 (+2) од, артилерійських систем - 30102 (+68) од, РСЗВ – 1434 (+0) од, засоби ППО – 1193 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227), крилаті ракети – 3439 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 54575 (+119), спеціальна техніка – 3929 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.