Інтерфакс-Україна
Події
02:52 09.07.2025

Трамп розглядає можливість відправки в Україну додаткової системи Patriot

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні додаткової системи ППО Patriot після того, як останніми днями пообіцяв зміцнити Київ від російських атак,.

Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників, цей крок стане першим випадком, коли Трамп схвалив надання Києву великої системи озброєння понад ту кількість, дозволену Білим домом експрезидента Джозефа Байдена.

Як повідомлялося, у вівторок Трамп заявляв про незадоволеність діями Володимира Путіна і намір вжити відповідні заходи. Він підтвердив, що планує відновити постачання зброї для України. Про це він заявив журналістам у вівторок, під час засідання уряду.

Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/trump-says-putins-assurances-on-ukraine-meaningless-af8fc373

Теги: #patriot #трамп #сша

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