Трамп розглядає можливість відправки в Україну додаткової системи Patriot
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні додаткової системи ППО Patriot після того, як останніми днями пообіцяв зміцнити Київ від російських атак,.
Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників, цей крок стане першим випадком, коли Трамп схвалив надання Києву великої системи озброєння понад ту кількість, дозволену Білим домом експрезидента Джозефа Байдена.
Як повідомлялося, у вівторок Трамп заявляв про незадоволеність діями Володимира Путіна і намір вжити відповідні заходи. Він підтвердив, що планує відновити постачання зброї для України. Про це він заявив журналістам у вівторок, під час засідання уряду.
Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/trump-says-putins-assurances-on-ukraine-meaningless-af8fc373