Інтерфакс-Україна
Події
23:57 08.07.2025

Окупанти втратили 177 військових на Покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на Покровському напрямку у вівторок 177 військових, з них 118 - безповоротно, загалом на напрямку атакували впродовж доби 51 раз, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 177 окупантів, з яких 118 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили один БТР, автомобіль, 13 одиниць мототехніки, гармату, 11 БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену управління БпЛА. Також уражено автомобіль, п’ять гармат та міномет російських загарбників.

Загалом на Покровському напрямку від початку цієї доби противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького й Новопавлівки. Украънськы захисники стримують натиск противника, шість боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DzvY3F4cdyRgtJrQVMrPy6LupRSkwmQe9qtZrJkBZdaFHrqLE85nMVV9EWVk4Y8Fl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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