Інтерфакс-Україна
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21:27 08.07.2025

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

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Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 8 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", якими підтримані три відповідних розпорядження Кабінету міністрів України від 8 липня №№673-р, 674-р та 675-р про санкції.

Відповідні укази №№471/2025, 472/2025 та 473/2025 від 8 липня опубліковані на сайті голови держави.

Кожне розпорядження Кабміну має два додатки зі списком юридичних та фізичних осіб відповідно, щодо яких вводяться обмежувальні заходи. Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування цих санкцій.

Як повідомив радник президента України Владислав Власюк, підписані Зеленським укази синхронізують українські санкції з 15-м, 16-м та 17-м санкційними пакетами Європейського союзу. За його словами, Україна наголошує на важливості повної синхронізації санкцій між усіма партнерами санкційної коаліції.

"15-й пакет санкцій охопив осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед фігурантів — російський льотчик Олександр Азаренков, причетний до удару по лікарні "Охмадит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч", - розповів Власюк журналістам у вівторок.

"16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й інших країн. До переліку увійшли центр "Воїн", що займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, і ТОВ "Південний флот", яке перевозить російську нафту тіньовим флотом", - додав він.

"17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії", - повідомив Власюк.

Теги: #санкції #єс #президент

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