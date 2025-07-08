21:21 08.07.2025
Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали
Фото: Харківська ОВА
Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів Купʼянська (Харківська обл.), які ЗС РФ здійснили у вівторок.
"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по місту, за попередніми даними, ФАБ-500. Вибухове поранення дістала 65-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. .
Близько 16:10 окупанти обстріляли Купʼянськ з артилерії. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку.