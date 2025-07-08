Інтерфакс-Україна
Події
20:54 08.07.2025

Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

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Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

Рекомендований комісією кандидат на посаду очільника Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Цивінський вважає, що рішення Кабінету міністрів щодо повторного подання двох кандидатур не відповідає закону.

Як зазначив кандидат на посаду директора БЕБ у Facebook у вівторок, він дізнався про відхилення його кандидатури урядом з деяких Telegram-каналів.

"Відхилення відбулось нібито з безпекових питань на підставі матеріалів, наданих Службою безпеки України. Як громадянин, як службовець правоохоронного органу, який успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ, як людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення стала на захист Батьківщини та проходила службу в ГУР МО, для мене є принциповим питання з’ясувати, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення ( з урахуванням того що я маю допуск до держтаємниці)", - написав Цивінський.

За його словами, рішення КМУ, що було опубліковане в телеграм-каналі "Уряд online", не відповідає закону. Він очікує публікації офіційного рішення або підтвердження інформації офіційними особами.

Крім того, Цивінський звернувся до КМУ, конкурсної комісії та СБУ для отримання усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки та пообіцяв детально прокумунікувати після цього.

"Головне – мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився", - резюмував він.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Проти рішення Кабміну вже виступив Центр протидії корупції (ЦПК). Бізнес-спільнота висловила своє занепокоєння, адже рішення Кабміну створює ризики зриву реформи та проблеми з міжнародними партнерами. Також бізнес звернувся до президента Зеленського, голови ВР стефанчука та прем.єр-міністра Шмигаля з закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ - Цивінського.

 

Теги: #коментар #беб

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