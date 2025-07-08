Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з відновлення в Римі на чолі зі Свириденко

Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко очолить делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка пройде в Римі 10-11 липня.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп від 8 липня опубліковано на сайті голови держави.

Главі делегації забезпечити під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025) координацію роботи делегації України з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також у встановленому порядку подальшу координацію впровадження відповідних пріоритетних заходів", - йдеться в тексті документу.

До складу делегації також включені віце-прем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України Ольга Стефанішина та віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, до делегації увійшли міністри енергетики Герман Галущенко, оборони Рустем Умєров, фінансів Сергій Марченко, аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, закордонних справ Андрій Сибіга, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Свириденко має право вносити зміни до складу делегації, залучати до участі в її роботі експертів, радників, технічних працівників.