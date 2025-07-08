Інтерфакс-Україна
Події
20:24 08.07.2025

Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з відновлення в Римі на чолі зі Свириденко

2 хв читати
Зеленський затвердив склад української делегації на Конференцію з відновлення в Римі на чолі зі Свириденко

Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко очолить делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка пройде в Римі 10-11 липня.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп від 8 липня опубліковано на сайті голови держави.

Главі делегації забезпечити під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025) координацію роботи делегації України з визначення пріоритетних заходів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також у встановленому порядку подальшу координацію впровадження відповідних пріоритетних заходів", - йдеться в тексті документу.

До складу делегації також включені віце-прем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України Ольга Стефанішина та віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, до делегації увійшли міністри енергетики Герман Галущенко, оборони Рустем Умєров, фінансів Сергій Марченко, аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, закордонних справ Андрій Сибіга, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Свириденко має право вносити зміни до складу делегації, залучати до участі в її роботі експертів, радників, технічних працівників.

Теги: #делегація #відновлення #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:34 08.07.2025
США можуть відновити постачання призупиненої раніше військової допомоги Україні — ЗМІ

США можуть відновити постачання призупиненої раніше військової допомоги Україні — ЗМІ

17:35 07.07.2025
Адвокати Порошенка подають заяву про злочин через не випуск політика на конференцію з відновлення в Римі

Адвокати Порошенка подають заяву про злочин через не випуск політика на конференцію з відновлення в Римі

10:24 04.07.2025
Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"

Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"

17:42 03.07.2025
Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

21:27 02.07.2025
На трасі М-06 на Житомирщині відкрили рух по одній полосі в кожен бік – ОВА

На трасі М-06 на Житомирщині відкрили рух по одній полосі в кожен бік – ОВА

15:45 26.06.2025
Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

13:15 26.06.2025
У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

23:39 25.06.2025
Україна проведе зустрічі щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня – Зеленський

Україна проведе зустрічі щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня – Зеленський

09:10 25.06.2025
Затверджено склад делегації України для участі в літньому ЄЮОФ-2025

Затверджено склад делегації України для участі в літньому ЄЮОФ-2025

16:41 23.06.2025
Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Сибіга підтвердив заплановану заміну послів України в США і низці інших країн

Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня

Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів ППО

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

Сибіга підтвердив заплановану заміну послів України в США і низці інших країн

Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

Співпраця України та США у сфері розробки зброї може залишити всіх опонентів за бортом технологічної гонки – Єрмак

Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня

Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів ППО

Трамп: Українці дуже хоробрі, але без американського озброєння війна завершилась би за три-чотири дні

Трамп заявив, що незадоволений Путіним і думає над законопроєктом Ліндсі Грема

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА