Інтерфакс-Україна
Події
19:36 08.07.2025

Помічники Трампа обговорять зброю для України у вівторок після заяв про відновлення поставок

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Помічники Трампа обговорять зброю для України у вівторок після заяв про відновлення поставок

Члени команди національної безпеки президента США Дональда Трампа планують у вівторок обговорити деталі постачання зброї, зокрема ракет Patriot, в Україну після того, як Трамп заявив, що відправить оборонне озброєння в країну, повідомляє CNN з посиланням на обізнане джерело.

"Після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, в адміністрації вже обговорювали, як доставити додаткові "Патріоти" в Україну, повідомила особа, знайома з цим питанням. Під час розмови Зеленський попросив роз'яснень щодо паузи в наданні зброї, яку Трамп применшив. За словами співрозмовника, він зазначив, що все ще готовий допомогти Україні захистити себе", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у телефонних розмовах з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Еммануелем Макроном наприкінці минулого тижня Трамп також обговорював постачання Україні "Патріотів", в тому числі перспективу спільної участі європейських країн у витратах або передачі Києву власних систем, повідомила інша особа, знайома з переговорами.

Очікується, що розмови про зброю продовжаться між українцями та Кітом Келлогом, посланцем Трампа в Україні, під час конференції в Римі наприкінці цього тижня.

Деякі американські посадовці припускають, що перегляд допомоги Україні частково пов'язаний із прагненням Пентагону зосередитися на Китаї та бути готовим до можливого майбутнього конфлікту в Тихоокеанському регіоні - питання, яке є пріоритетним для глави Пентагону Елбріджа Колбі.

"Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, що відповідає його меті - покласти край цій трагічній війні. У той же час, міністерство ретельно вивчає і адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи при цьому готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів адміністрації", - сказав Колбі в заяві, зробленій під час паузи.

 

Теги: #зброя #постачання #сша

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