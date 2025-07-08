Інтерфакс-Україна
Події
18:15 08.07.2025

Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

2 хв читати
Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.

"Перезавантаження БЕБ вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів. Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього - суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо", - йдеться у спільній заяві бізнес-спільноти у Телеграм-каналі Коаліції бізнесу за модернізацію у вівторок.

Бізнес підкреслює, що зобов’язання змінити цю ситуацію неодноразово звучали публічно з вуст президента України та зафіксовані в домовленостях з міжнародними фінансовими інституціями.

Зазначається, що у ситуації четвертого року повномасштабної війни, в умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі фінансових ресурсів, потреби прискорених інвестицій в оборонну промисловість, необхідності збереження робочих місць та соціальної згуртованості, – подібне порушення зобов’язань впливатиме на інвестиційні рішення українських підприємців та їхніх іноземних партнерів, на політику іноземних урядів та міжнародних організацій щодо України.

"Війна - час для радикальних змін на краще у сфері верховенства права та бізнес-клімату, бо інакше виникає значний ризик, що економіка не зможе забезпечити стійкість та виживання країни", - наголошується у заяві.

У зв’язку з цим, підписанти закликали український уряд переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ. Вони вважають, що цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов’язанням.

Серед підписантів - Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України (ТППУ), CEO Club Ukraine, Спілка українських підприємців (СУП), ГО "Асоціація приватних роботодавців", "Асоціація Українське об’єднання лізингодавців", "Асоціація франчайзингу", ГО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри", ГС "Національна організація роздрібної торгівлі", ГС "Рада Бізнесу Тернопілля", Асоціація лізингодавців України.

Як повідомлялось, Кабмін на засіданні у понеділок розглянув подання комісії з добору директора БЕБ та звернувся до неї з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Теги: #звернення #стефанчук #шмигаль #зеленський #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 08.07.2025
Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

15:10 08.07.2025
Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

13:38 08.07.2025
Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

13:27 08.07.2025
Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

21:23 07.07.2025
Зеленський за два тижні проведе спецнараду з українськими послами

Зеленський за два тижні проведе спецнараду з українськими послами

21:08 07.07.2025
Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

20:56 07.07.2025
Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

20:25 07.07.2025
Зеленський  обговорив із президенткою Національної Ради Швейцарії підтримку України та санкційний тиск на Росію

Зеленський  обговорив із президенткою Національної Ради Швейцарії підтримку України та санкційний тиск на Росію

18:28 07.07.2025
Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла

Зеленський зустрінеться в Римі з президентом Італії Серджо Матарелла

18:01 07.07.2025
Зеленський та Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі обговорили позиції та формати подальшої співпраці

Зеленський та Стармер напередодні зустрічі коаліції охочих у Римі обговорили позиції та формати подальшої співпраці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув тракторист

Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" починає закупівлю пасажирських вагонів нового покоління

Письменник Остап Українець погодився стати військовим представником в Секретаріаті мовного омбудсмена за каденції Завальського

Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

Посадовець Державного космічного агентства України отримав 15 років тюрми за роботу на ворога - СБУ

"Пакунок школяра" розповсюджується на дітей-сиріт, але не надається учням за кордоном і на тимчасово окупованих територіях

Кабмін доручив Міносвіти реалізувати можливість підтвердження статусу першокласника для програми "Пакунок школяра"

Термін підготовки домашнього улюбленця до виїзду за кордон може сягнути 4 міс. - Держпродспоживслужба

Полігон для проходження студентами військової підготовки уже створено в одній із областей - Лісовий

Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА