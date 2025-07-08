Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля з закликом переглянути рішення щодо призначення голови БЕБ

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.

"Перезавантаження БЕБ вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів. Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього - суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо", - йдеться у спільній заяві бізнес-спільноти у Телеграм-каналі Коаліції бізнесу за модернізацію у вівторок.

Бізнес підкреслює, що зобов’язання змінити цю ситуацію неодноразово звучали публічно з вуст президента України та зафіксовані в домовленостях з міжнародними фінансовими інституціями.

Зазначається, що у ситуації четвертого року повномасштабної війни, в умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі фінансових ресурсів, потреби прискорених інвестицій в оборонну промисловість, необхідності збереження робочих місць та соціальної згуртованості, – подібне порушення зобов’язань впливатиме на інвестиційні рішення українських підприємців та їхніх іноземних партнерів, на політику іноземних урядів та міжнародних організацій щодо України.

"Війна - час для радикальних змін на краще у сфері верховенства права та бізнес-клімату, бо інакше виникає значний ризик, що економіка не зможе забезпечити стійкість та виживання країни", - наголошується у заяві.

У зв’язку з цим, підписанти закликали український уряд переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ. Вони вважають, що цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов’язанням.

Серед підписантів - Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України (ТППУ), CEO Club Ukraine, Спілка українських підприємців (СУП), ГО "Асоціація приватних роботодавців", "Асоціація Українське об’єднання лізингодавців", "Асоціація франчайзингу", ГО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри", ГС "Національна організація роздрібної торгівлі", ГС "Рада Бізнесу Тернопілля", Асоціація лізингодавців України.

Як повідомлялось, Кабмін на засіданні у понеділок розглянув подання комісії з добору директора БЕБ та звернувся до неї з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.