Посадовець Державного космічного агентства України отримав 15 років тюрми за роботу на ворога - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який шпигував для ворога у Державному космічному агентстві України (ДКАУ).

СБУ у Телеграм-каналі у вівторок повідомило, що контррозвідка та слідчі служби безпеки затримали його навесні цього року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

За інформацією СБУ, посадовця ДКАУ російська спецслужба дистанційно завербувала у 2024 році через його дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Як встановило розслідування, ворога зацікавила секретна інформація, до якої мав доступ агент, зокрема у сфері супутникових знімків та розташування стратегічних підприємств.

"Серед іншого, фсб намагалась отримати агентурні відомості про дислокацію заводів, що виготовляють системи навігації та високоточне озброєння для оборони України. Також зрадник мав передати окупантам актуальні локації військових складів", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, фігурант погодився працювати на ФСБ в обмін на гроші. Крім того, посадовець планував виїхати до РФ після виходу на пенсію влітку 2025 року.

Під час обшуків у агента вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.