Інтерфакс-Україна
Події
17:47 08.07.2025

Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

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Зеленський ввів до складу РНБО генпрокурора Кравченка

Президент України Володимир Зеленський ввів генерального прокурора Руслана Кравченка до персонального складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича — Генерального прокурора", - йдеться в тексті указу №469/2025 від 8 липня, опублікованого на сайті голови держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада 273 голосами дала згоду на призначення генеральним прокурором України попереднього очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка (постанова №13375). Пізніше, 21 червня, Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором.

Теги: #рнбо #кравченко_руслан #зеленський

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