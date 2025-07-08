Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

Український бізнес стурбований ситуацією з конкурсом на очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) через ризики зриву реформи та проблеми з міжнародними партнерами.

"Згідно з меморандумом з МВФ, Україна має завершити призначення нового директора БЕБ до кінця липня. У разі зриву термінів, країна ризикує втратити $5 млрд фінансової підтримки. Також затягування з призначенням керівника ускладнює фінансування роботи конкурсної комісії та може зірвати весь процес реформи", - пояснила пресслужба Спілки український підприємців (СУП) в коментарі агенству "Інтерфакс-Україна".

В організації наголошують, що рішення Кабміну про непідтримку призначення Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ викликає занепокоєння, адже людина на цій посаді є ключовою фігурою у вибудові прозорого, конструктивного діалогу між бізнесом і правоохоронною системою.

СУП зазначає, що БЕБ створювалося як єдиний аналітичний орган з економічною підслідністю, щоб припинити практику тиску на бізнес з боку кількох силових структур одночасно. Саме тому бізнес уважно стежив за конкурсом і розраховував, що його результат стане черговим кроком до перезавантаження бюро - у відповідності до закону, ухваленого у червні 2024 року. Цей закон передбачає прозору процедуру відбору з вирішальним голосом за незалежними експертами з міжнародним досвідом.

Врешті решт СУП закликає український уряд діяти відповідально та в межах чинного законодавства, дотримуючись як внутрішніх правил, так і міжнародних зобов’язань та очікує призначення керівника БЕБ, обраного прозоро та професійно, у найкоротші строки.

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) також стурбована відсутністю прогресу щодо конкурсу, оскільки очільник органу має відігравати ключову роль у забезпечення рівних умов ведення бізнесу, зокрема, боротьби з контрабандою, а якісна боротьба з тіньовим сектором та недопущення незаконного силового тиску на сумлінний бізнес мала стати ключовою метою реформованого БЕБ.

"Асоціація не може не звернути увагу на окремі аспекти конкурсу, які викликають запитання, зокрема, тривалість самого процесу відбору. Також Асоціація наголошує на необхідності дотримання закону, який регулює діяльність БЕБ. Якщо закон вже ухвалено - його мають неухильно виконувати всі сторони процесу", - акцентували в ЄБА.

В свою чергу засновник групи компаній Advanter Group та спільноти Board Андрій Длігач заявив, що такі непередбачувані дії держави прямо заважають інвестиціям в Україну.

"Випадок з відмовою призначення на посаду переможця конкурсу БЕБ є промовистим свідченням, що всі розмови про інвестиції, про наші прагнення побудувати найпривабливішу для бізнесу країну — залишаться на папері і на слайдах для URC2025 (конференції, що пройде у Римі 10-11 липня - ІФ-У)", - написав Длігач у Facebook.

Центр економічної стратегії також засудив дії Кабміну та в публікації у Facebook наголошує, що українська влада відмовилася від призначення найкращого за результатами конкурсу кандидата, який мав би перезапустити орган.

"Але політична незалежність кандидата виглядає неприпустимою для влади, яка звикла керувати правоохоронними органами в ручному режимі. Це дозволяє їй як закривати очі на схеми "своїх", так і використовувати ці органи для політичного рейдерства і рекету, які створюють великі ризики для інвестицій в Україну", - заявляє ЦЕС.

Міжнародна платіжна асоціація (МПА) вважає зрив конкурсу БЕБ загрозою знищенням самої ідеї створення незалежного органу, який має стати бар’єром для свавілля силових структур у відношенні до бізнесу та наголошує, що спроби політизувати БЕБ чи повернути старі корупційні практики тиску на бізнес будуть мати катастрофічні наслідки для інвестиційного клімату, міжнародної підтримки та довіри до українських інституцій.

"Ми уважно стежитимемо за розвитком подій і закликаємо Кабінет міністрів та Офіс президента діяти відповідально, у рамках чинного законодавства, без кулуарних домовленостей і саботажу прозорого конкурсу. Україна сьогодні не має права на помилку. Бізнес-спільнота і міжнародні партнери очікують чітких, рішучих і правових дій", - заявила президентка Міжнародної платіжної асоціації Галина Хейло.

Також засудили рішення Кабміну інвестбанкір Сергій Фурса, власник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін. Серед нардепів долучились до позиції бізнесу членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ("Європейська солідарність"), назвавши зрив конкурсу наочною демонстрацією нехтуванням та не визнанням владою вимог закону перед партнерами, вимогами бізнесу та громадян.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.