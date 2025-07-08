"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному
АТ "Укрзалізниця" презентувала перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному, що буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку, повідомляє пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" в телеграм-каналі у вівторок, роботи зі створення вагона тривали три місяці й були повністю виконані фахівцями залізниці.
Зокрема, додано ектропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг; збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному; великогабаритна вбиральня з душем, sos-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями.
Зазначається, що вагон повністю перебудували, зробивши чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю й двох супроводжуючих. Передбачено також комбінований формат на випадок, якщо вагон не заброньовано для спец перевезень - кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.
"Укрзалізниця" додала, що з інклюзивних рішень було також впроваджено місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки; окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира та відеоспостереження в окремих зонах вагону, індикатор зайнятості вбиральні; індивідуальні розетки з USB і Type-C та навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування.
"Цей вагон - експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці", - наголосила пресслужба "УЗ".