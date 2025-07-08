Інтерфакс-Україна
Події
14:59 08.07.2025

"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному

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"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному
Фото: https://t.me/UkrzalInfo/

АТ "Укрзалізниця" презентувала перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному, що буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку, повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" в телеграм-каналі у вівторок, роботи зі створення вагона тривали три місяці й були повністю виконані фахівцями залізниці.

Зокрема, додано ектропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг; збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному; великогабаритна вбиральня з душем, sos-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями.

Зазначається, що вагон повністю перебудували, зробивши чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю й двох супроводжуючих. Передбачено також комбінований формат на випадок, якщо вагон не заброньовано для спец перевезень - кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

"Укрзалізниця" додала, що з інклюзивних рішень було також впроваджено місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки; окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира та відеоспостереження в окремих зонах вагону, індикатор зайнятості вбиральні; індивідуальні розетки з USB і Type-C та навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування.

"Цей вагон - експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці", - наголосила пресслужба "УЗ".

Теги: #уз #безбарєрність #вагон

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