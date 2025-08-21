Кабмін затвердив порядок створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах

Кабінет міністрів України затвердив порядок створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, передбачено, що метою створення безбарʼєрних маршрутів є забезпечення доступності, комфорту пересування маломобільних груп населення (зокрема, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з дитячими візками та інших категорій фізичних осіб), їх доступу до інфраструктури.

Також визначено, що безбарʼєрним вважається маршрут, на якому безбарʼєрними є усі пішохідні шляхи та не менш ніж 75% обʼєктів.