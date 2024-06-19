Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам активніше працювати в питаннях безбар'єрності з регіонами й місцевою владою.

"Україна продовжує послідовний курс створення безбар'єрного середовища для всіх громадян. За останні кілька років ми суттєво просунулися в питаннях формування політик, які стосуються безбар'єрності та інклюзивності", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами наради щодо безбар'єрності за участю першої леді України Олени Зеленської.

За словами прем'єра, в Україні оновлено будівельні норми, які вже застосовують під час реалізації проєктів відбудови, затверджено план заходів щодо реформування медико-соціальної експертизи, запроваджується міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Крім того, він зазначив, що в Україні впроваджують сучасні стандарти доступності цифрових послуг, компенсації бізнесу за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, діють послуги з навчання та перекваліфікації.

Серед іншого ветеранський бізнес має більше можливостей для свого розвитку, триває робота над комплексною системою реабілітації для різних груп населення, змінюються підходи до облаштування укриттів, щоб вони були доступні для всіх.

"Важливо продовжувати активну роботу у формуванні політик, реалізації нових проєктів і доступної комунікації про них. Дав завдання міністерствам активніше працювати в цьому напрямку з регіонами та місцевою владою", - підсумував Шмигаль.