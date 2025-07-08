Пентагон готується запустити на орбіту групу експериментальних військових супутників - ЗМІ

Космічні сили США наприкінці липня планують запустити на орбіту в рамках місії USSF-106 групу експериментальних військових апаратів, зокрема навігаційний супутник NTS-3 (Navigation Technology Satellite 3), повідомив спеціалізований американський сайт Next Spaceflight.

Зазначається, що в рамках запуску на геосинхронну орбіту будуть виведені різні корисні навантаження, зокрема демонстраційний навігаційний супутник, на якому протестують новий генератор цифрових сигналів, обладнання для їхнього захисту від перешкод і атак.

Запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія важкого класу Vulcan компанії-розробника United Launch Alliance (ULA) з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.