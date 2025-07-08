Інтерфакс-Україна
Події
15:10 08.07.2025

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

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Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" стосовно п'яти зареєстрованих у Китайській Народній Республіці (КНР), серед них – компанії, що постачали комплектуючі для виробництва безпілотників.

Відповідний указ президента від 8 липня 2025 року № 466/2025 опубліковано на сайті президента України у вівторок.

Відповідно до документу, санкції накладено на "Чайна Ейжа Сілк Роуд Інтернешнл Трейд (Тяньцзінь) Ко"., "Сучжоу Екод Пресіжн Меньюфекчурінг Ко.", "Шеньчжень Ройо Текнолоджі Ко.", "Шеньчжень Цзіньдуобан Текнолоджі Ко." Та "Нінбо БЛІН Мешінері Ко."

"Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції", - повідомив радник президента України Владислав Власюк журналістам у вівторок.

За його даними, серед компаній, що потрапили під санкції - Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.

"Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників", - додав він.

Як повідомлялося з посиланням на Службу безпеки України (СБУ), відомство виявило компоненти китайського виробництва в дронах, якими РФ атакувала Київ в ніч з 3 на 4 липня. Слідчі СБУ виявили в БпЛА "Герань" (російська версія безпілотника "Шахед") компоненти, виготовлені в КНР. Про це свідчать маркування підприємства-виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.

Теги: #китай #санкції #зеленський #компанії

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