Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

Документи про російське виробництво безпілотників свідчать про тісну російсько-китайську співпрацю на корпоративному рівні в галузі оборонних технологій, повідомляє Bloomberg за підсумками вивчення відповідних документів на прикладі однієї російської компанії.

"Невдовзі після того, як Путін розпочав повномасштабну війну проти України, маловідома російська компанія (…) розробила план співпраці з китайськими фірмами та вирішення однієї з найнагальніших проблем, з якими стикається армія вторгнення, — потреби в бойових безпілотниках, які радикально змінювали поле бою", - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що документи, з якими ознайомилося Bloomberg, зокрема службові записки компанії "Аеро-ХІТ", а також листування з російськими урядовцями, "пропонують безпрецедентне розуміння того, як Москва скористалася своїми дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції та отримати ноу-хау та можливості для створення безпілотників для атак на Україну. У них детально викладено раніше неопублікований тематичний приклад російсько-китайської корпоративної співпраці в галузі оборонних технологій".

"Разом ці документи показують, як чутливі технології можуть потрапляти з Китаю до Росії, навіть якщо уряд президента Сі Цзіньпіна заявляє, що не постачає їх жодній зі сторін", - зазначає агентство.

Компанія "Аеро-ХІТ", яка отримала державне фінансування від Росії, стверджує, що її виробничий завод поблизу аеропорту в далекосхідному місті Хабаровськ зможе випускати до 10 тис дронів на місяць вже цього року, і планує розширити виробництво на більш досконалі моделі. Компанія швидко перетворилася на одного з основних постачальників дронів Росії для військових операцій у Херсоні.

Серед її продуктів є "Велес" – безпілотник (FPV), який дозволяє пілотам спостерігати за полем бою в режимі реального часу через екран або окуляри віртуальної реальності, підключені до камери квадрокоптера. Саме їх Росія розгорнула їх для цілеспрямованого нападу та полювання на мирних жителів у місті Херсон.

FPV-дрони можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів, залежно від їхньої конфігурації. Згідно із замовленням на закупівлю, опублікованим у березні, одне замовлення на 100 моделей "Велес" оцінювалося в 8 мільйонів рублів, або близько $1 тис. за дрон.

Інша російська компанія "Комакс" з 2022 року веде з представниками Харбінської комплексної зони Китаю переговори про будівництво поблизу аеропорту Хабаровська складу зі спеціальними податковими та митними умовами для полегшення імпорту, а також виробництва БпЛА з використанням китайських деталей і технологій. В якості потенційних ключових замовників у документах вказані Міноборони Росії та інші держструктури.

Журналісти зауважують, що попри те, що через посилення Пекіном експортної політики, деякі китайські компанії пішли з російського ринку, на їхнє місце прийшли нові.

Для маскування поставок із КНР росіяни використовують посередників, які працюють в інших секторах, як-от авіаперевезення, сільськогосподарські поставки та послуги з транспортування морепродуктів.