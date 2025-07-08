Інтерфакс-Україна
Події
11:54 08.07.2025

Негода в Словаччині та Угорщині спричинила затримку рейсів – "УЗ"

2 хв читати
Негода в Словаччині та Угорщині спричинила затримку рейсів – "УЗ"

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про затримки рейсів через негоду в Словаччині та Угорщині.

"В результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів "Укрзалізниці" очікувала на пересадку українських пасажирів або ж вони були затримані через вплив таких поїздів", - йдеться в Телеграм-каналі  компанії у вівторок.

"Укрзалізниця" додала, що нікого не залишила наодинці з негодою і дочекалася українських пасажирів у Чопі.

Зазначається, що станом на 10:50 затримуються потяги: № 749/750 Відень-Київ затримка на 8 год 20 хв, № 27/28 Чоп-Київ  - на 7 год 25 хв, №749/750 Київ-Відень  - на 4 год 25 хв, №81/82 Чоп-Київ - на  2 год 06 хв, №9/10 Будапешт-Київ - на 1 год 14 хв, потяг №95/96 Рахів-Київ прибуває із затримкою на 41 хв.

"Зараз наш контакт-центр роздає бонусні "обіймашки" за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час", - додала пресслужба "УЗ".

Раніше повідомлялося, що штормові погодні умови на території Закарпатської області, а також у Словаччині та Угорщині спричиняють зміни в графіках пасажирських поїздів цієї ночі. Зокрема, йшлося про те, що угорські та словацькі залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня і Будапешта, а також №617/964 з Братислави. У зв’язку з цим пасажирів з Дебрецена й Кошице доставлять до кордону резервними автобусами, після чого український поїзд №28 забере їх на станції "Чоп".

 

Теги: #укрзалізниця #затримки #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:55 08.07.2025
Через негоду на Закарпатті, в Словаччині та Угорщині низка поїздів змінює графік — УЗ

Через негоду на Закарпатті, в Словаччині та Угорщині низка поїздів змінює графік — УЗ

22:28 07.07.2025
На Рівненщині 13 населених пунктів знеструмлені через буревій

На Рівненщині 13 населених пунктів знеструмлені через буревій

17:54 07.07.2025
"Укрзалізниця" з 11 липня запускає регіональний поїзд Львів-Тернопіль-Хмельницький

"Укрзалізниця" з 11 липня запускає регіональний поїзд Львів-Тернопіль-Хмельницький

10:24 04.07.2025
Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"

Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"

18:21 01.07.2025
Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

12:17 01.07.2025
Негода знеструмила 103 населених пункти у чотирьох областях України

Негода знеструмила 103 населених пункти у чотирьох областях України

12:25 28.06.2025
"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

10:39 27.06.2025
САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

12:23 26.06.2025
Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

10:46 26.06.2025
Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

ВАЖЛИВЕ

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув тракторист

Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

За дорученням Трампа Міноборони США відправить до України додаткове оборонне озброєння

ОСТАННЄ

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

Єрмак: Росіяни створили передумови для отримання дешевих добровольців

Убитий в Києві чоловік - 48-річний місцевий мешканець, поліція продовжує пошуки стрілка

Завербована ворогом через сайт знайомств 49-річна жінка збиралася підірвати готель у Рівному

Сибіга підписав наказ про нову структуру МЗС з управлінням недружніх країн та департаментом світового українства у складі

До трьох збільшилося число жертв масованої ракетно-дронової атаки на Київ 4 липня

Завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин з дітьми залишатися в Україні - Мінсоцполітики

Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

Одна людина загинула, ще 39 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА