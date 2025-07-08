Негода в Словаччині та Угорщині спричинила затримку рейсів – "УЗ"

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про затримки рейсів через негоду в Словаччині та Угорщині.

"В результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів "Укрзалізниці" очікувала на пересадку українських пасажирів або ж вони були затримані через вплив таких поїздів", - йдеться в Телеграм-каналі компанії у вівторок.

"Укрзалізниця" додала, що нікого не залишила наодинці з негодою і дочекалася українських пасажирів у Чопі.

Зазначається, що станом на 10:50 затримуються потяги: № 749/750 Відень-Київ затримка на 8 год 20 хв, № 27/28 Чоп-Київ - на 7 год 25 хв, №749/750 Київ-Відень - на 4 год 25 хв, №81/82 Чоп-Київ - на 2 год 06 хв, №9/10 Будапешт-Київ - на 1 год 14 хв, потяг №95/96 Рахів-Київ прибуває із затримкою на 41 хв.

"Зараз наш контакт-центр роздає бонусні "обіймашки" за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час", - додала пресслужба "УЗ".

Раніше повідомлялося, що штормові погодні умови на території Закарпатської області, а також у Словаччині та Угорщині спричиняють зміни в графіках пасажирських поїздів цієї ночі. Зокрема, йшлося про те, що угорські та словацькі залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня і Будапешта, а також №617/964 з Братислави. У зв’язку з цим пасажирів з Дебрецена й Кошице доставлять до кордону резервними автобусами, після чого український поїзд №28 забере їх на станції "Чоп".