Інтерфакс-Україна
Події
10:29 08.07.2025

Убитий в Києві чоловік - 48-річний місцевий мешканець, поліція продовжує пошуки стрілка

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Поліція Києва встановила особу вбитого вранці у вівторок в Деснянському районі Києва чоловіка, пошуки стрілка продовжуються.

"Особа загиблого встановлена – це 48-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі.

За інформацією столичного главку, поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

За інформацією джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах, вбитий чоловік – цивільний, займався підприємницькою діяльністю.

Як повідомлялося, в Деснянському районі столиці внаслідок стрілянини загинув чоловік, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Інформація про стрілянину надійшла до поліції близько 7:00 ранку: "Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув".

Теги: #київ #вбивство #поліція

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