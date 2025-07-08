До трьох збільшилося число жертв масованої ракетно-дронової атаки на Київ 4 липня, у лікарні померла людина, яка постраждала від удару 4 липня, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні в ніч на 4 липня, від якої загинуло щонайменше дві людини та 32 постраждали.