Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 86 од. автотехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, 4 бронемашини, 41 артсистему, 172 БПЛА, а також 86 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1028610 (+1070) осіб, танків – 10995 (+0) од, бойових броньованих машин – 22967 (+4) од, артилерійських систем – 30034 (+41) од, РСЗВ – 1434 (+2) од, засоби ППО – 1192 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43230 (+172), крилаті ракети – 3439 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86), спеціальна техніка – 3927 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.