Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

За даними станом на 07:30, окупаційні війська продовжують обстріли Нікопольського та Синельниківського районів, завдаючи значних пошкоджень цивільній інфраструктурі, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупанти не припиняють атакувати Нікопольщину. Ввечері та на ранок цілили по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали двоє чоловіків — 36 та 37 років. Їм надали необхідну медичну допомогу. Пошкоджене авто та приватна оселя", — зазначив Лукашук.

Він додав, що "продовжились атаки й по Синельниківському району. Ворог бив по Маломихайлівській, Великомихайлівській, Межівській громадах. Сталися пожежі, пошкоджені приватні будинки й авто".

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.