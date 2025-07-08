За дорученням Трампа Міноборони США відправить до України додаткове оборонне озброєння

Міністерство оборони США заявило про відправку додаткового оборонного озброєння до України за дорученням президента Дональда Трампа, повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл у заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства.

"За дорученням президента Трампа Міністерство оборони надсилає до України додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над досягненням стійкого миру та припиненням вбивств", – йдеться в релізі.

У заяві також зазначено, що підхід адміністрації до аналізу військових постачань залишається чинним: "Наша система, за якою президент оцінює військові постачання по всьому світу, залишається чинною й є невід’ємною частиною оборонних пріоритетів у межах політики America First".

Джерело: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/4236261/statement-by-chief-pentagon-spokesman-sean-parnell-on-ukraine-military-aid/