США можуть відновити постачання призупиненої раніше військової допомоги Україні — ЗМІ

Американська військова допомога Україні, яка була призупинена на початку липня, може відновитися після серії зустрічей високого рівня між представниками США та України в Італії та Києві, повідомляє Politico, опираючись на джерела,близькі до переговорів.

Посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлогг проведе зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з надання допомоги, а також у Києві наступного тижня. Питання відновлення поставок озброєння та військової техніки стоятиме в центрі цих переговорів.

Українська сторона наголошує на необхідності якнайшвидшого повернення систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Patriot, та високоточних керованих боєприпасів.

За інформацією джерел, США повідомили Києву, що поставки інженерного обладнання та деякої бронетехніки можуть бути відновлені найближчим часом, однак конкретних строків наразі не визначено.

Президент Дональд Трамп підтвердив намір продовжувати надання оборонної допомоги Україні, зазначивши, що країна має право захищатися у складних умовах посилених атак: "Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз по них сильно бʼють. Справді сильно. Ми мусимо надіслати більше зброї".

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет наказав тимчасово призупинити постачання низки видів озброєння та боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи

В свою чергу під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що рішення про призупинення постачання зброї Україні не було ухвалене ані президентом США, ані Пентагоном без його згоди. Воно є частиною стандартної процедури перегляду всієї зовнішньої військової допомоги, яку проводить Міністерство оборони США

Джерело:https://www.politico.com/news/2025/07/07/ukraine-aid-weapons-shipments-00441828