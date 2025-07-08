Трамп про масований обстріл України: Ми мусимо надіслати більше зброї

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли, сказав він, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз по них сильно бʼють. Справді сильно. Ми мусимо надіслати більше зброї. Передусім — оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей", — сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/live/bj7UJ5VkMVE?si=TSedGef9V1oIf6tq