Інтерфакс-Україна
Події
05:03 08.07.2025

Трамп про масований обстріл України: Ми мусимо надіслати більше зброї

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Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли, сказав він, відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз по них сильно бʼють. Справді сильно. Ми мусимо надіслати більше зброї. Передусім — оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей", — сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/live/bj7UJ5VkMVE?si=TSedGef9V1oIf6tq

Теги: #озброєння #трамп #сша

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