Інтерфакс-Україна
Події
00:42 08.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Російські загарбники завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1213 дронів-камікадзе та здійснили 4530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій, бої не вщухають до цього часу.

Джерело: ⁦ https://t.me/GeneralStaffZSU/26375

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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