Інтерфакс-Україна
Події
21:08 07.07.2025

Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

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Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих.

"Ми працюємо з усіма лідерами і з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, "українські представники в рамках конференції з відновлення, що відбудеться в Італії, матимуть конкретний перелік завдань для захисту саме зараз, для захисту наших міст, захисту наших громад".

Президент зазначив, що у світі бачать, як багато Росія очікує саме від застосування шахедів. "Не так багато в них залишилось способів затягнути війну. І російсько-іранські дрони – один з цих способів", - сказав він.

"Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам. І, звісно, дякую всім, хто допомагає нам захищатись від російських ракет", - зазначив Зеленський.

Президент України окремо зазначив, що продовжується робота зі США: "Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "Пєтріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі".

"Я доручив міністру оборони України готувати і наступні зустрічі "Рамштайн" у різних форматах. І вже сьогодні проговорив кілька варіантів з прем'єр-міністром Британії Стармером", - додав він.

За словами Зеленського, Велика Британія разом з Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігають функціональність Рамштайну. "І в серпні-вересні ми дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості", - сказав президент.

 

Теги: #коаліція_охочих #зустріч #зеленський

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