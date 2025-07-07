Інтерфакс-Україна
Події
17:54 07.07.2025

"Укрзалізниця" з 11 липня запускає регіональний поїзд Львів-Тернопіль-Хмельницький

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"Укрзалізниця" з 11 липня запускає регіональний поїзд Львів-Тернопіль-Хмельницький
Фото: t.me/UkrzalInfo

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає новий регіональний рейс №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький, який з 11 липня виконуватиме модернізований після капітального ремонту електропоїзд ЕПЛ9Т, що курсуватиме щоденно, крім вівторка, та матиме 417 місць.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на презентації оновленої електрички у понеділок повідомив, що вартість такої модернізації склала 137 млн грн, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Перцовського, бюджет капітального ремонту має бути десь 25-30% від вартості нового поїзду, щоб в цьому була економіка.

У потязі є два автомати з холодними напоями та снеками, планується додати й гарячі напої. Окрім того кожен вагон обладнаний сучасними м’якими кріслами з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів, індивідуальними столиками для кожного пасажира, кріпленнями для мобільних пристроїв, багажні полиці зі збільшеною місткістю.

"Час в дорозі буде менше чотирьох годин – трошки швидше, ніж деякі пасажирські поїзда. Квитки на порядок дешевші ніж у маршрутці" , - додав керівник приміських пасажирських перевезень Олександр Болдов.

Поїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності: у ньому є пандуси та інклюзивні вбиральні, місця для пасажирів на колісних кріслах та кріплення для велосипедів.

За словами Перцовського, вивчається також можливість під час модернізації таких електропоїздів додати системи кондиціонування.

Згідно з інформацією у системі продажів компанії, потяг виходитиме зі Львова о 8:00 та прибуватиме в Тернопіль в 9:50 та в Хмельницький в 11:47.

У зворотному напрямку електропоїзд відправлятиметься з Хмельницького о 14:17, прибуватиме у Тернопіль о 16:06 та у Львів о 18:06.

Вартість квитка на 11 липня з Хмельницького до Тернополя – 165 грн, з Тернополя до Львова – 175 грн, з Хмельницького до Львова – 206 грн.

Теги: #укрзалізниця #регіональний_поїзд

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