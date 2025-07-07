Інтерфакс-Україна
Події
15:27 07.07.2025

Одна з постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову померла у лікарні

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34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району Харкова, померла у лікарні, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок.

Кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, внаслідок цієї повітряної атаки зросла до 34. "Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 62 постраждалих у Харкові внаслідок двох російських повітряних атак у понеділок.

Теги: #харків #атака_бпла_рф #прокуратура

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