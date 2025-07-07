Інтерфакс-Україна
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11:22 07.07.2025

Данський фонд інвестує $5 млн в українську оборонну промисловість – Кабмін

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Данський фонд інвестує $5 млн в українську оборонну промисловість – Кабмін

EIFO (Експортно-інвестиційний фонд Данії) оголосив про інвестицію в розмірі $5 млн у венчурний фонд оборонних технологій D3 для підтримки українського defence tech, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Зазначається, що D3 – це венчурний фонд оборонних технологій, представлений в Україні. Інвестиція сприятиме розвитку інновацій в оборонній сфері України та Європи, фінансуючи розробку та масштабування нових оборонних технологій, зокрема дронів, датчиків, засобів розмінування та рішень на основі штучного інтелекту.

"D3 виступає свого року посередником між Україною та країнами-партнерами, поєднуючи стартапи з капіталом та партнерствами, необхідними для масштабування передових технологій. Партнерство між D3 та EIFO матиме додаткові переваги для Данії, відкриваючи датським компаніям доступ до нових технологій, українського досвіду та партнерств", - наголосили в уряді.

EIFO став першим закордонним державним фондом, що інвестує в D3. Разом з цим, EIFO реалізує гарантійну систему для інвестицій в оборонну промисловість України з загальним бюджетом 1 млрд датських крон ($157 млн).

"Ми вдячні Данії та EIFO за цю стратегічну інвестицію. Інвестицію, яка прокладає шлях для наступного покоління оборонних технологій. Це не тільки внесок у безпеку України, але й у спільну здатність демократичного світу реагувати на нові загрози. Українські інженери та підприємці довели свою здатність створювати проривні рішення, і за підтримки Данії ми тепер можемо масштабувати ці інновації на благо всієї євроатлантичної спільноти", – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Генеральний директор EIFO Педер Лундквіст в свою чергу зазначив, що інвестиції в D3 підкреслюють стратегічні цілі EIFO щодо підтримки України, зміцнення датської оборонної промисловості та посилення європейських оборонних можливостей.

"У партнерстві з D3 ми надаємо капітал стартапам у сфері оборони та безпеки в Україні, отримуючи натомість життєво важливі технології, перевірені в бою. D3 є одним з найбільш проникливих, активних та ефективних інвесторів у сфері оборони в Європі, і ми пишаємося тим, що співпрацюємо з цією відданою командою", – сказав він.

Міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков, коментуючи рішення, наголосив, що Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу.

"Ми ще раз демонструємо цю непохитну підтримку, інвестуючи в D3. Це не тільки підтримує героїчну оборону України та її свободу, але й інвестиція в європейську безпеку. Водночас EIFO відкриває датським компаніям доступ до нових технологій, знань та партнерств. Це інвестиція в оборонну промисловість майбутнього, де інновації та транскордонна співпраця мають вирішальне значення як для безпеки, так і для зростання", – підкреслив міністр.

Заснований Евелін Бучацькою, Антоном Верховдовим та Елею Чієчієвою влітку 2023 року, D3 має на меті фінансувати найперспективніші та найінноваційніші стартапи в таких галузях, як безпілотні літальні апарати, автономність, робототехніка, електронна війна та розмінування, а також допомагати їм вийти на новий рівень на благо України та Європи.

Теги: #кабмін #венчурний_фонд #інвестиції #експортно_інвестиційний_фонд_данії

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