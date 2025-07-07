Інтерфакс-Україна
Події
10:56 07.07.2025

Лідери БРІКС застерігають проти заходів, що підривають світову торгівлю

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Лідери країн БРІКС занепокоєні односторонніми митами та іншими заходами, що підривають міжнародну торгівлю, йдеться в підсумковій заяві саміту в Бразилії.

"Ми висловлюємо серйозну стурбованість у зв'язку зі зростанням односторонніх мит і немитних заходів, які підривають торгівлю і не відповідають правилам Світової організації торгівлі (СОТ)", - йдеться в документі, опублікованому в неділю.

Зазначається, що поширення заходів, які обмежують торгівлю, може, на думку учасників БРІКС, призвести до скорочення світової торгівлі та підриву глобальних ланцюжків поставок. Це може вплинути на перспективи глобального економічного розвитку.

У зв'язку з цим лідери країн БРІКС висловили підтримку багатосторонньої торговельної системи, ядром якої є СОТ.

Теги: #мита #торгівля #брікс

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