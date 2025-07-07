Мінрозвитку побудує житловий квартал для маріупольців у Білій Церкві

Міністерство розвитку громад та територій України разом із Маріупольською міською радою запускають новий житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя, а саме будівництво повноцінного кварталу в Білій Церкві.

Про це під час прямого ефіру телемарафону "Єдині Новини" повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Фінансування проєкту здійснюється коштом бюджету Маріупольської громади. Очікується, що вже наступного тижня уряд ухвалить необхідне рішення, яке дозволить розпочати роботи. Перші будівельні процеси мають стартувати вже цього року.

Проєкт передбачає будівництво трьох житлових комплексів. Для його реалізації вже визначено земельну ділянку комунальної власності площею близько 11 га.

За словами Кулеби, квартал буде сформований на основі двох житлових рішень: муніципального орендного житла, яке передаватимуть переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу, та пільгової іпотеки, доступної для маріупольців, які мають змогу придбати житло, але потребують підтримки держави. Пріоритетні групи - військовослужбовці, ветерани, родини загиблих, багатодітних родин і людей з інвалідністю.

Як підкреслив Кулеба, цей проєкт має стати прикладом житлової політики нового типу, яку можна масштабувати в інших регіонах України.