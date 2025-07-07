07:12 07.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців
Фото: 152 ОЄБр
Втрати окупантів впродовж доби склали 1100 одиниць живої сили та 165 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.
Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машини, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику 233 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.