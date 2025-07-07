Інтерфакс-Україна
Події
07:12 07.07.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців
Фото: 152 ОЄБр

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1100 одиниць живої сили та  165 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машини, 33 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 233 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #втрати_ворога

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