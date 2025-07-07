Кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих дронів зросла до 13 - ОВА

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Станом на 6:45 кількість постраждалих у Харкові внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА сягнула 13 осіб, , серед них 3-річна дитина повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Шевченківський район - 10 постраждалих. Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/15537