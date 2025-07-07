Інтерфакс-Україна
Події
07:02 07.07.2025

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих дронів зросла до 13 - ОВА

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Кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих дронів зросла до 13 - ОВА
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Станом на 6:45 кількість постраждалих у Харкові внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА сягнула 13 осіб, , серед них 3-річна дитина повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

"Шевченківський район - 10 постраждалих. Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. 

Джерело: https://t.me/synegubov/15537

Теги: #харків #постраждалі #атака #бпла

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